Pd al voto: Bonaccini in testa in provincia di Palermo

Schlein seconda in città.

2' DI LETTURA

PALERMO – Congresso Pd: Bonaccini si appresta a vincere in provincia, Schlein seconda a Palermo città. Il dato definitivo della provincia di Palermo ancora non c’è, ma, quando mancano all’appello dieci circoli, si fa sempre più netta la fuga di Stefano Bonaccini (dato al 42,34%). Testa a testa tra Gianni Cuperlo (29,32%), Elly Schlein (27,8). Chiude la classifica Pala De Micheli con 7 voti (0,52%). “L’affermazione della mozione Bonaccini a Palermo è la dimostrazione che l’idea di offrire al Pd il pragmatismo di chi sa cosa vuol dire stare tra la gente e la passione di tanti militanti cresciuti a pane e patito è compresa e premiata dalla base. Ora avanti tutti con le Primarie del 26 febbraio” commenta l’orfiniano Fabio Teresi a Live Sicilia

“Palermo ha registrato una splendida partecipazione e un risultato straordinario per la mozione Cuperlo. Un riconoscimento da parte dei nostri iscritti che ringraziamo e ai quali confermiamo il nostro impegno perché la rinascita del Pd sia improntata sul valore della militanza e della coerenza “, dice a Live Sicilia Antonio Ferrante, presidente regionale del Pd e sostenitore del deputato nazionale.

La portavoce della mozione Schlein, Mari Albanese, pone soprattutto l’accento sul dato definitivo dei circoli del capoluogo siciliano che registrano la vittoria di Stefano Bonaccini con 233 voti (38,4). Alle sue spalle si classificano Elly Schlein 191 preferenze (31,5%), Cuperlo 178 (29,4%) e De Micheli (4 preferenze pari allo 0,6%). Dati abbastanza in controtendenza con il numero di big a sostegno di Stefano Bonaccini (il deputato regionale Mario Giambona e i consiglieri comunali Peppino Lupo, Teresa Piccione e Carmelo Miceli) e di Gianni Cuperlo (i deputati regionali Antonello Cracolici e Valentina Chinnici).

“Non possiamo che essere felici del grande risultato della mozione Schlein a Palermo. Secondi a pochi voti da Bonaccini. Questo risultato appassionato ed entusiasta ha attraversato il nostro impegno degli ultimi mesi. Abbiamo proposto e narrato un’idea nuova del PD, ci siamo aperti al mondo del terzo settore, dei precari, dei movimenti ambientalisti, delle donne. Questo risultato dimostra una ventata di freschezza e di novità che farà bene alla vita del partito”, spiega ai microfoni di Live Sicilia. “Chi conosce la situazione di partenza sulla carta sa benissimo che questo risultato non era per nulla scontato. La costruzione su temi e proposte ci ha reso credibili. È un dato politico direi storico che ci consegna la voglia di partecipazione e di esserci. Devo ringraziare tutte e tutti, per il lavoro, la grinta e per aver permesso di ristabilire una connessione sentimentale tra il Pd e il mondo fuori dal partito. Senza questo entusiasmo non avremmo raggiunto un traguardo che nessuno, a Palermo, credeva possibile”, dice la consigliera di municipalità.