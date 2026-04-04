Pd all’Ars, “crisi senza precedenti, sostenere il popolo cubano”

L'iniziativa di Michele Catanzaro e Nello Dipasquale

PALERMO – “Il popolo cubano sta attraversando una crisi senza precedenti, il Paese è sprofondato in un totale isolamento a causa dell’embargo e delle pressioni in atto da parte dell’amministrazione Usa. Il silenzio e l’indifferenza del governo Italiano di fronte al bullismo del presidente Trump che sta determinando questo dramma umanitario sono inaccettabili”.

Lo dicono il capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro e il deputato regionaleNello Dipasquale promotori di un Ordine del giorno presentato al parlamento siciliano.

Nel documento, firmato anche dagli altri deputati del gruppo Pd, si chiede al governo regionale di “attivare tutte le interlocuzioni necessarie per sensibilizzare le istituzioni nazionali affinché si avviino azioni volte a sostenere la popolazione cubana”.

“L’embargo Usa nei confronti di Cuba – aggiungono gli esponenti del gruppo Pd – si è fortemente inasprito nelle ultime settimane e a farne le spese è soprattutto la popolazione, privata delle risorse energetiche e alimentari che giungevano da altre nazioni. Persino gli ospedali sono ormai senza elettricità. Come è facile immaginare questa situazione ha determinato anche una drastica interruzione dei flussi turistici, che oltre a mettere in ginocchio l’economia locale ha conseguenze dirette sulle imprese italiane del settore”.

“Ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte – concludono Catanzaro e Dipasquale – e anche se le istituzioni regionali non hanno ‘competenza diretta’ in ambito internazionale, possono comunque attivarsi sia nei confronti del governo italiano che in un’azione di sensibilizzazione umanitaria a sostegno del popolo cubano”.