PD, Barbagallo: “Avanti con le primarie, giovedì il candidato”

Ecco come è andata l’assemblea dei circoli e degli amministratori locali del Pd della Sicilia Orientale.

ACIREALE – Assemblea dem: buona la prima. L’assemblea dei circoli e degli amministratori locali del Pd della Sicilia Orientale andata in scena oggi pomeriggio ad Acireale è stata aperta dalla relazione del segretario regionale, Anthony Barbagallo, che ha annunciato che la festa regionale del partito si terrà nella città acese il 15 e il 16 luglio. Due i punti all’ordine del giorno: il percorse delle presidenziali e il candidato ideale da mettere in campo.

Il segretario si è dimostrato ottimista sull’esito delle consultazioni del fronte progressista. “Questa sfida la possiamo vincere, le primarie devono puntare alla partecipazione non siano prove muscolari tra i candidati, dobbiamo mettere in campo un’idea diversa rispetto a Musumeci, uomo solo al comando”. Barbagallo rivendica il metodo delle primarie e il percorso imboccato, poi traccia identikit del candidato (senza fare nomi).

“Serve un candidato alternativo a Musumeci che ci restituisca l’immagine e l’idea previsto dallo statuto siciliano cioè che rappresenti tutti i siciliani che lo faccia ogni giorno, ascoltando con garbo, un arbitro inflessibile del rispetto delle regole e restituisca credibilità alla Regione”. Poi la palla passa ai sindaci e ai dirigenti che si susseguono e dicono la loro sul candidato ideale e, a tratti, mettendo in guardia il partito da errori di valutazione sulle forze degli avversari (c’è anche chi esprime delle perplessità sul metodo delle presidenziali).

Il deputato regionale Antonello Cracolici ha evidenziato che c’è la possibilità che Musumeci non corra (notizia battuta dalle agenzie pochi minuti prima) e quindi serve un progetto solido perché “il centrodestra difficilmente si dividerà”. Positivo il giudizio sul percorso. ”Non c’è dubbio che la scelta di indicare le primarie il candidato alla presidenza del nostro campo sarebbe stato scelto a Roma e realisticamente sarebbe spettato a un altro partito: non c’era alternativa”, ha detto il deputato. Il deputato regionale Nello Di Pasquale ha difeso il percorso portato avanti da Barbagallo e il fatto che a dire l’ultima parola saranno gli organismi dirigenti.

“Ci confronteremo in maniera serena e troveremo il candidato migliore”, ha detto rivendicando il lavoro del gruppo parlamentare. Al termine degli interventi, Barbagallo ha detto che assumerà “la responsabilità di avanzare una proposta che sia larga, condivisa ma che ci faccia vincere sia alle primarie sia alle regionali”. “Il Pd depositerà la candidatura al primo giorno utile è il segnale che ci siamo e facciamo sul serio”, dice.

Insomma, i dem vanno avanti ma i giochi sul candidato evidentemente non sono ancora del tutto chiusi (come si vocifera off record). La road-map prevede domani un’iniziativa gemella a Palermo per la zona occidentale della Sicilia e giovedì 23 giugno la direzione regionale che darà il via libera alla scelta del candidato alle presidenziali.