Pd Catania, via libera ai candidati: “Dai territori per un’alternativa credibile”

I nomi per le amministrative

CATANIA – Via libera della Direzione provinciale del Partito Democratico di Catania ai candidati per le prossime amministrative del 24 e 25 maggio, insieme all’approvazione della relazione del segretario e dei bilanci della Federazione.

Alla riunione hanno preso parte dirigenti, amministratori e rappresentanti dei circoli del territorio, con un confronto incentrato sulle strategie politiche in vista del voto nei comuni chiamati alle urne. Tra i candidati sindaci, sostegno a Graziano Calanna per Bronte e Alfio Cristaudo per Pedara.

Auguri di buon lavoro sono arrivati dal segretario regionale Anthony Barbagallo, estesi a tutti i candidati impegnati anche nelle competizioni per i consigli comunali.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche di gestione dell’acqua pubblica, delle criticità del servizio idrico e della campagna referendaria sulla giustizia. Approvata con larga maggioranza la relazione del segretario provinciale Giuseppe Pappalardo.

“Il Partito Democratico deve continuare a essere una forza radicata nei territori – ha sottolineato Pappalardo – capace di affrontare i problemi reali delle comunità e di costruire un’alternativa credibile, fondata su competenza, ascolto e partecipazione”.

Il segretario ha inoltre evidenziato come “la fase che stiamo attraversando richieda responsabilità, unità e una visione politica solida, in grado di dare risposte concrete ai cittadini sui temi fondamentali, a partire dai servizi essenziali e dalla tutela del territorio”.

Nel corso della Direzione sono stati infine approvati anche i bilanci della Federazione provinciale, “un risultato che certifica il lavoro di risanamento, trasparenza e tracciabilità portato avanti in questi anni”, ha aggiunto Pappalardo.

Il confronto si è svolto in un clima partecipato, a testimonianza di una comunità politica attiva in vista delle prossime sfide elettorali.