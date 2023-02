Pd, il voto dei gazebo e la geografia del partito siciliano

Ecco che cosa comporta la vittoria di Schlein in Sicilia.

PALERMO – L’assalto alla diligenza in Sicilia si ferma davanti al voto dei gazebo. Le primarie del Pd in Sicilia incoronano con un successo netto Elly Schlein che incassa il con una percentuale del 57,3% dei consensi contro il 42,7% di Stefano Bonaccini. La fotografia del voto, nelle varie provincie siciliane, dice molto sugli assetti del partito.

I gazebo premiano la scelta rischiosa del segretario Anthony Barbagallo, alfiere di Dario Franceschini in Sicilia, sostenitore della prima ora della nuova segretaria nazionale del Pd. Barbagallo, così come l’ex vice segretario nazionale Peppe Provenzano, appartengono alla ristretta schiera di deputati nazionali che hanno sostenuto la campagna di Schlein e adesso si troveranno a giocare un ruolo di primo piano negli organismi dirigenti. La piccola pattuglia siciliana di big pro Schlein (Barbagallo, Provenzano e i deputati regionali Dario Safina ed Ersilia Saverino) può cantare vittoria. Idem il deputato regionale Antonello Cracolici, cuperliano in prima battuta, che nel secondo tempo del match punta le sue fiches su Schlein e contribuisce alla vittoria nel Palermitano.

La nutrita schiera di sostenitori di Bonaccini, eccetto il deputato Nello Dipasquale che vince nella roccaforte ragusana, esce indebolita dal voto dei gazebo (al netto del voto d’opinione che in tutta Italia premia l’ex leader di Occupy Pd). Un voto che ridisegna i rapporti di forza nelle varie province. Elly Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta e Trapani. Bonaccini prevale con nettezza a Ragusa (2687 voti contro i 1356 di Schlein) e per una manciata di voti ad Agrigento (territorio del capogruppo all’Ars Michele Catanzaro sostenitore del presidente dell’Emilia che ottiene 4685 voti contro i 4419 della pasionaria dem supportata sul territorio dell’ex deputato Giovanni Panepinto e della deputata Stefania Marino) e Messina (fortino del deputato Calogero Leanza: 3062 a 2809). Significativa la debacle di Fabio Venezia a Enna: Bonaccini esce con 2385 e viene doppiato da Schlein (4102 preferenze).

Stessa musica a Caltanissetta (terra di Provenzano): Bonaccini 1963 voti, Schlein 2945. A Trapani Dario Safina la spunta sul segretario provinciale Domenico Venuti: qui il presidente dell’Emila Romagna ottiene 1650 voti, la sua ex vice 2167. Nella città di Siracusa: Bonaccini (sostenuto dal deputato regionale Tiziano Spada) ottiene 2172 voti, Schlein 2786.

A Palermo l’onda Schlein riscrive la geografia dei dem. Su 10145 votanti, Bonaccini ottiene 3658 preferenze, Schlein 6487. Frutto del lavoro congiunto dei membri della segreteria regionale Alfredo Rizzo e Sergio Lima, e dell’apparentamento con Antonello Cracolici oltre che di una buona fetta di voto d’opinione che argina la corazzata guidata da Peppino Lupo e Teresa Piccione legata ad un ampio fronte dichiaratamente ostile alla segreteria regionale: dagli orfiniani di Antonio Rubino all’ex deputato Carmelo Miceli passando per il deputato regionale Mario Giambona. Infine Catania. Il duo Barbagallo-Saverino doppia i bonacciniani.

Cristallino il dato definitivo. Su 9352 votanti: Schlein incassa 6299 voti, Bonaccini (sostenuto dal deputato regionale Giovanni Burtone, dall’ex sindaco Enzo Bianco e dall’ex deputato Giuseppe Berretta) 3027. Il voto nella provincia del segretario regionale assume anche altri significati. A Catania l’esito del voto si lega a doppio filo con la partita delle prossime amministrative, Enzo Bianco incassa un ko tecnico e l’alleanza con sinistra e pentastellati ottiene una metaforica benedizione. Anche la segreteria regionale, sopravvissuta dalla bufera di polemiche nate dall’ultima tonata delle politiche e delle regionali, esce rafforzata dal voto delle primarie e la strada per un cambio al vertice appare più stretta.