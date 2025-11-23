Pd, la Direzione provinciale di Enna: “Appello all’unità, sì alle primarie”

L'esito della riunione

ENNA – Nel corso della Direzione provinciale del Pd di Enna, convocata dalla segretaria Katya Rapè per analizzare il contesto politico regionale alla luce delle ultime vicende politico-giudiziarie, è emersa con chiarezza dal gruppo dirigente ennese la richiesta di “ritrovare l’unità all’interno del partito regionale dopo le profonde divisioni scaturite nel corso dell’ultimo congresso sul quale pendono ancora numerosi ricorsi”.

Attraverso un documento condiviso unanimemente dai presenti è stato chiesto “un immediato e autorevole intervento della segreteria nazionale per favorire un percorso unitario del partito superando l’attuale momento di stallo”.

Il Pd ennese, con in testa i deputati Stefania Marino e Fabio Venezia e l’ex senatore Mirello Crisafulli, si è anche espresso all’unanimità in favore delle primarie per la designazione del prossimo candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione. “Una presa di posizione chiara rispetto ad alcuni distinguo del gruppo dirigente regionale dopo la proposta dei giorni scorsi formulata da Ismaele La Vardera”, dicono dalla Direzione provinciale. Per i dem ennesi le primarie fanno parte del dna del Pd “perché favoriscono il coinvolgimento della base e dell’elettorato nell’individuazione dei candidati”.

Durante il lungo dibattito un’attenzione particolare è emersa per le elezioni amministrative del 2026, che vedranno coinvolti il comune capoluogo e importanti centri come Nicosia, Agira, Valguarnera, Centuripe e Pietraperzia. “Il Pd favorirà la nascita di liste forti coinvolgendo le migliori energie del partito ed esponenti della società civile”, dicono dalla Direzione provinciale.