Pd Sicilia ancora diviso, Bonaccini a Palermo nel giorno della Direzione dem

Distanze plasticamente rappresentate da due eventi diversi

PALERMO – Da un lato la Direzione regionale del Pd a Palermo, con la coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni, dall’altro un incontro del presidente nazionale Dem Stefano Bonaccini a Partinico. Nella casa dei dem siciliani le divisioni che hanno caratterizzato l’ultimo congresso regionale restano tutte e si manifestano plasticamente in un mercoledì con due appuntamenti diversi e con i protagonisti che non incroceranno le loro strade.

Pd Sicilia, due incontri nello stesso giorno

Oggi nella sede regionale del partito, in via Bentivegna, è prevista la Direzione regionale del Pd Sicilia, con il neo segretario rieletto Anthony Barbagallo che illustrerà la sua relazione. L’appuntamento, convocato dalla presidente regionale Cleo Li Calzi, è previsto per le 17. Più o meno negli stessi minuti, ad una trentina di chilometri più a ovest, a Partinico, arriverà il presidente nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, per un incontro sull’Europa.

Marta Bonafoni alla Direzione regionale Pd Sicilia

A Palermo ci sarà Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd, con delega al Terzo settore: è una delle personalità dem più vicine alla segretaria Elly Schlein e che si tratterrà in Sicilia per una serie di incontri sul territorio finalizzati proprio all’ascolto con l’associazionismo e del Terzo settore. L’appuntamento di via Bentivegna, però, sarà disertato da quella frangia del partito in lotta contro Barbagallo (forte del ‘no’ ai ricorsi presentati contro la sua conferma), tra cui una parte consistente del gruppo parlamentare Pd all’Ars.

Stefano Bonaccini a Partinico

Bonaccini, sconfitto da Schlein al congresso nazionale, sarà alle 10 alla Camera di commercio di via Emerico Amari per un incontro organizzato anche da Legacoop Sicilia sui dazi, poi nel pomeriggio di corsa direttamente a Partinico senza passare da via Bentivegna. Una scelta, quella del presidente nazionale Pd vicino agli oppositori interni di Barbagallo, che segna anche fisicamente la distanza tra le due fazioni del partito in lotta ormai da mesi.