 Pedara, la consigliera Mimma Pezzino aderisce a FdI
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pedara, la consigliera Mimma Pezzino aderisce a FdI

Il deputato regionale Porto: "Garantirà esperienza e capacità"
L'ANNUNCIO
di
1 min di lettura

CATANIA. Mimma Pezzino, consigliera comunale da tre conciliatore a Pedara, ha aderito ufficialmente a Fratelli d’Italia. Ne dà notizia il deputato regionale Alessandro Porto, sottolineando che “da oltre 15 anni è impegnata in politica e nel sociale ed è stata la più votata tra le candidate nelle ultime elezioni amministrative pedaresi. Certamente potrà contribuire con esperienza e capacità all’ulteriore crescita del nostro partito nel territorio”.

Soddisfazione per l’adesione di Pezzino viene espressa anche dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo e dal coordinatore comunale a Pedara, Gaetano Petralia.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI