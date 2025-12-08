Pedara, la consigliera Mimma Pezzino aderisce a FdI

Il deputato regionale Porto: "Garantirà esperienza e capacità"

CATANIA. Mimma Pezzino, consigliera comunale da tre conciliatore a Pedara, ha aderito ufficialmente a Fratelli d’Italia. Ne dà notizia il deputato regionale Alessandro Porto, sottolineando che “da oltre 15 anni è impegnata in politica e nel sociale ed è stata la più votata tra le candidate nelle ultime elezioni amministrative pedaresi. Certamente potrà contribuire con esperienza e capacità all’ulteriore crescita del nostro partito nel territorio”.

Soddisfazione per l’adesione di Pezzino viene espressa anche dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo e dal coordinatore comunale a Pedara, Gaetano Petralia.