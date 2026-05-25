Pedara, Cristaudo verso la riconferma: il sindaco uscente avrebbe il 60%

PEDARA (CATANIA) – Alfio Cristaudo viaggia verso la riconferma a sindaco di Pedara. Quando lo spoglio è ancora in corso, il primo cittadino uscente supera il 60% dei consensi, consolidando un vantaggio che appare difficile da colmare, in una realtà dove si vota peraltro con il sistema maggioritario.
Il sostegno del Partito democratico
A congratularsi con Cristaudo è la Federazione provinciale del Partito democratico, che ha espresso “auguri di buon lavoro per l’affermazione ottenuta”.
“Il risultato di Pedara – si legge – rappresenta anche un importante segnale politico per tutto il territorio provinciale e regionale, nel solco del lavoro portato avanti dal Partito democratico siciliano guidato dal segretario regionale Anthony Barbagallo, con il quale Cristaudo condivide da anni un rapporto di amicizia e collaborazione politica”.