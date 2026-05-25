 Pedara, Cristaudo verso la riconferma: il sindaco uscente avrebbe il 60%
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A spoglio ancora in corso prende forma il secondo mandato del primo cittadino dem
NEL CATANESE
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PEDARA (CATANIA) – Alfio Cristaudo viaggia verso la riconferma a sindaco di Pedara. Quando lo spoglio è ancora in corso, il primo cittadino uscente supera il 60% dei consensi, consolidando un vantaggio che appare difficile da colmare, in una realtà dove si vota peraltro con il sistema maggioritario.

Il sostegno del Partito democratico

A congratularsi con Cristaudo è la Federazione provinciale del Partito democratico, che ha espresso “auguri di buon lavoro per l’affermazione ottenuta”.

“Il risultato di Pedara – si legge – rappresenta anche un importante segnale politico per tutto il territorio provinciale e regionale, nel solco del lavoro portato avanti dal Partito democratico siciliano guidato dal segretario regionale Anthony Barbagallo, con il quale Cristaudo condivide da anni un rapporto di amicizia e collaborazione politica”.

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