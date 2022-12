Pellegrino contro Micciché: “Faccia pace con se stesso”

Il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia all'Ars attacca il coordinatore del partito

1' DI LETTURA

“L’onorevole Micciché non ci stupisce più. Non ci stupisce che oggi attacchi gli Assessori, che per altro in larga parte hanno appena iniziato il proprio cammino amministrativo, confermando di agire, lui sì, come capo corrente e non certo come leader di un importante partito di governo. Un giorno è in maggioranza, il giorno dopo è fuori, salvo provare a stare con un piede qui e uno lì, un giorno col Governo si dialoga, il giorno dopo si vota contro la maggioranza di governo e si ammicca all’opposizione”. A dirlo è Stefano Pellegrino, presidente del gruppo parlamentare Forza Italia all’Ars.

Pellegrino: “Scandalosa la sua doppia indennità”

“L’ho già detto in Aula – continua Pellegrino – faccia pace con sé stesso. Soprattutto, si affretti per il bene dei contribuenti, a scegliere se stare all’Ars o al Parlamento nazionale invece di continuare a percepire una scandalosa doppia indennità”. Un duro attacco, dunque, quello di Pellegrino nei confronti del coordinatore di Forza Italia Gianfranco Miccichè. “Su una cosa sola siamo d’accordo – conclude – Sul fatto che è tempo ed è urgente che Forza Italia venga commissariata, per tornare ad essere guidata da chi rispetta gli elettori e il mandato ricevuto per governare col Presidente Schifani.”