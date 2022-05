Penna: “Palermo merita un futuro senza ombre”

Il deputato del M5S attacca il candidato Lagalla

PALERMO – “L’assenza di Lagalla alla commemorazione per la strage di Capaci ha marchiato senza dubbio la sua candidatura a sindaco della nostra città. Palermo merita amministratori e esponenti politici che dimostrino quotidianamente nelle azioni, nei fatti, nelle dichiarazioni, un chiaro e sentito indirizzo antimafia. La militanza nella lotta alla criminalità organizzata non conosce pause, anche eventi simbolici come quello dei giorni scorsi, hanno la loro importanza: esserci, metterci la faccia e mostrare da che parte si sta. Le elezioni si avvicinano, Palermo ha bisogno di un primo cittadino che senta la responsabilità piena del ruolo che andrà a ricoprire, sedere a Palazzo delle Aquile significa dover amministrare una città complessa, con una storia altrettanto complessa e un futuro che vuole libero da qualsiasi ombra”. Lo afferma in una nota il deputato M5S Aldo Penna.