Pensioni minime, da luglio ci sarà l’aumento

Per circa 1,3 milioni ritocchi tra 8 e 36 euro come previsto dall'ultima legge di Bilancio

I pensionati che percepiscono la pensione minima, circa 1,3 milioni di italiani, hanno cerchiato in rosso la data del primo luglio. Questo perché da gennaio aspettano l’aumento promesso da Giorgia Meloni, aumento mai arrivato ma con l’inflazione che continua a galoppare.

L’aumento delle pensioni sarà dell’1,5% riconosciuto da gennaio di quest’anno a dicembre del 2024 (compresa la tredicesima).Nel 2024 sarà del 2,7%. Per i pensionati che hanno 75 anni o più, invece, l’aumento per il 2023 è pari al 6,4 per cento.

Si tratterà di ricevere ogni mese otto euro in più (con precisione 8,46) per chi ha meno di 75 anni. La pensione minima, così, passerà da 563,74 a 572,20 euro. Mentre per gli over 75, il beneficio vale 36,08 euro al mese, con l’assegno che salirà da 563,74 a 599,82 euro.