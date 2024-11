Avviata un'indagine per determinare le cause esatte dell'accaduto

CALIFORNIA, (USA) – Un filmato registrato dalla telecamera posteriore di un veicolo ha catturato un incidente avvenuto sull’autostrada 99, in direzione sud, nei pressi di Sacramento, California.

Auto contro lampione: le immagini

Nelle immagini si osserva un automobilista che, tentando una manovra azzardata per cambiare corsia attraversando lo spartitraffico, ha perso il controllo del veicolo, finendo per urtare violentemente un lampione e sradicandolo dal terreno.

Le autorità locali hanno confermato che l’incidente non ha causato feriti gravi, ma ha provocato significativi disagi al traffico, con rallentamenti e code per diverse ore. La California Highway Patrol ha avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’accaduto e valutare eventuali violazioni del codice della strada da parte del conducente coinvolto.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE