Perdita idrica e voragine in strada: Mondello resta senz’acqua

Rubinetti a secco anche nella zona di Falsomiele

PALERMO – Pesanti disagi a Mondello e nelle aree limitrofe in seguito a una perdita idrica che ha provocato il cedimento dell’asfalto. La voragine si è aperta in viale Galatea e tutta la zona si è svegliata con i rubinetti a secco. Il manto stradale è gravemente danneggiato in un tratto della carreggiata: a provocarlo, in base agli accertamenti effettuati dai tecnici, sarebbe stata una consistente perdita nella condotta idrica sottostante.

L’intervento

Il consigliere comunale Ottavio Zacco ha annunciato l’intervento dell’Amap, intervenuta tempestivamente per avviare le operazioni di riparazione, rendendo necessaria la sospensione immediata della distribuzione idrica in tutta la zona. “L’erogazione – hanno precisato dall’azienda – tornerà alla normalità nelle dodici ore successive. Alla riapertura del circuito ci saranno fenomeni di torbidità che rientreranno nella norma“. In viale Galatea anche le pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità durante l’intervento di ripristino.

Disagi anche a Falsomiele

Disagi anche in altre zone della città. Un guasto analogo ha colpito contemporaneamente i distretti di Falsomiele e Santa Maria di Gesù, lasciando migliaia di residenti senza acqua. Anche in questo caso, l’Amap ha pubblicato una nota ufficiale per informare la cittadinanza che la sospensione si è resa necessaria per riparare una perdita idrica improvvisa. Come per l’area di Mondello, il ripristino completo del servizio è previsto gradualmente dopo la conclusione delle manutenzioni odierne, seguendo lo stesso iter di stabilizzazione della pressione e della qualità dell’acqua.