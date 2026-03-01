Pescara-Palermo, Inzaghi: “Speriamo sia stato solo un incidente di percorso”

Il tecnico nel post partita: "Abbiamo sbagliato sotto tutti i punti di vista"

Dopo quattordici risultati utili consecutivi, il Palermo di Pippo Inzaghi viene fermato dal Pescara. Gli abruzzesi, fanalino di cosa della Serie B, vincono 2-1 davanti al pubblico di casa dello stadio Adriatico. A commentare la gara, ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante, è proprio l’allenatore dei rosanero Inzaghi.

“Non abbiamo fatto la solita gara. Purtroppo è arrivata una giornata storta da parte di tutti. Dispiace, ma per fortuna giochiamo subito mercoledì. Dopo quattordici partite imbattuti non ci voleva purtroppo, dobbiamo accettarla. Non siamo stati il solito Palermo e se non sei il solito ricadi negli stessi errori di tanto tempo fa. Speriamo sia solo un incidente di percorso, dobbiamo ripartire subito”.

“La forza di ripartire ci deve essere – prosegue l’allenatore del Palermo -. Quello che abbiamo fatto per quattordici partite deve diventare la routine. Oggi abbiamo sbagliato sotto tutti i punti di vista, non è stato il solito Palermo e l’abbiamo visto. Come avevo detto, se non siamo il solito Palermo possiamo perdere ed è quello che poi è successo”.

Chiosa finale sulla prossima gara contro il Mantova: “Dobbiamo tornare subito a vincere davanti la nostra gente. Mi auguro che lo stadio sia pieno e ci trascini. Mancano ancora tante partite e dobbiamo riprendere subito la marcia interrotta oggi”.