Pescara-Palermo, Joronen: “Abbiamo fatto troppi errori tecnici”

Il portiere: "Adesso si riparte con il lavoro"

“La partita è stata difficile, ce lo aspettavamo. Abbiamo fatto gol subito a inizio ripresa come avevamo pianificato a metà gara. Comunque secondo me abbiamo fatto troppi errori tecnici, come il mio purtroppo in un momento chiave della partita e abbiamo dato fiducia al Pescara. Nonostante la posizione in classifica sono pieni di ottimi giocatori”. Jesse Joronen, portiere del Palermo, commenta così la sconfitta dei suoi contro il Pescara con il risultato finale di 2-1.

“Siamo molto dispiaciuti dal risultato, era una grande opportunità per noi ma abbiamo un’altra gara tra due giorni e dobbiamo andare a vincere – ha aggiunto il finlandese -. Come si riparte? Con il lavoro. Facciamo tutto il recupero stasera, poi domani ripartiamo e prepariamo la gara di mercoledì contro il Mantova. I tifosi danno sempre il massimo per noi, sono troppo importanti. Siamo dispiaciuti per loro per quelli presenti oggi”, ha concluso.