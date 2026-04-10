 Pesce avariato a Palermo, scatta il sequestro da parte dei Nas
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Pesce avariato a Palermo, scatta il sequestro da parte dei Nas

pesce avariato
Multe per undicimila euro
I CONTROLLI
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PALERMO – Carabinieri del Nas Palermo hanno sequestrato 4,5 quintali di prodotti ittici immediatamente avviati alla distruzione poiché giudicati potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

Le multe dei Nas

Sono scattate sanzioni per complessivi 11.000 euro. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità. I problemi spaziano dalla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp all’assenza di tracciabilità del pescato, fino al grave degrado strutturale dei locali adibiti alla vendita e alla conservazione.

In azione anche l’Asp

Sono stati campionati i prodotti con l’Asp per escludere la presenza di virus e agenti patogeni pericolosi, con un focus particolare sulla ricerca del virus dell’epatite A.

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