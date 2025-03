Oroscopo Pesci: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Hai il cuore in modalità “colonna sonora strappalacrime”, ma stavolta c’è una luce alla fine del tunnel. E non è il treno, tranquillo. Venere fa ritorno e ti abbraccia come una zia affettuosa che vuole che tu ti rimetta in pista. Le emozioni sono sincere, i ritorni di fiamma pure, e chi ti ha fatto soffrire forse sta per chiederti scusa (oppure ti stalkera con cuoricini su Instagram).

Sul lavoro sei una persona nuova: reattivo, sveglio e pronto a giocarti le tue carte. Cosa che, onestamente, non succedeva da un po’. Se devi cambiare, fallo adesso. Il potere decisionale è nelle tue pinne. Qualche scossone tra mercoledì e giovedì, ma niente che tu non possa superare con un respiro profondo e uno snack.

Fisicamente sei a buon punto, ma ricordati che il tuo umore è il tuo vero fitness tracker. Se stai bene dentro, si vede fuori. Quindi: basta paranoie, sì ai pigiami comodi e alle cose che ti fanno ridere (anche se sono meme del 2017).

Stai tornando in forma, ma ogni tanto ancora sogni di scappare sott’acqua tipo sirena triste.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ti scanti di canciari, ti resti sempri chi vrazza in aria e u cori vacanti.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI