 Piana di Catania, la Cia: danni ingenti all'agricoltura
Piana di Catania, la Cia: danni ingenti all’agricoltura

Il presidente Giosuè Catania chiede misure di emergenza
L'ALLARME
di
CATANIA – “L’uragano Harry ha provocato danni ingenti anche nel settore agricolo della provincia di Catania. Capannoni e strutture aziendali sono stati divelti, campagne allagate e colture gravemente danneggiate: le perdite ammontano a svariati milioni di euro”.

Lo afferma Giosuè Catania, presidente di Cia Sicilia Orientale. Il presidente “chiede alla Regione l’immediata attivazione di misure di emergenza per sostenere gli agricoltori della piana di Catania, duramente colpiti”.

Non c’è pace per le aziende agricole locali – aggiunge – che necessitano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ristoro dei danni”.

