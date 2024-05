Piana degli Albanesi, dopo 12 anni torna in piazza la Sagra del cannolo

La manifestazione si svolgerà l'11 e il 12 maggio

PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) – Torna dopo 12 anni la Sagra del Cannolo di Piana degli Albanesi. La manifestazione si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio ed è promossa dall’amministrazione comunale e da alcuni pasticceri locali e della vicina Santa Cristina Gela.

Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, è uno dei luoghi simbolici per la produzione di cannoli in Sicilia, una tradizione radicata grazie all’influenza della comunità albanese che vi risiede.

Molto noto è anche il cannolo di Santa Cristina Gela, paesino adiacente a Piana, anch’esso di tradizione arbëreshe, che si differenzia da quello di Piana degli Albanesi per la lavorazione della scorza.

In piazza Vittorio Emanuele ci saranno anche numerosi stand che proporranno le eccellenze culinarie sia locali che regionali ed espositori di artigianato. Quest’anno sarà presente anche una postazione dedicata al cannolo e ai prodotti gluten free.

La sagra avrà anche una connotazione culturale, con la possibilità di visitare gratuitamente tantissimi luoghi d’interesse artistico e monumentale di Piana degli Albanesi alla presenza di guide locali che ne spiegheranno la storia.

Per gli amanti del trekking sabato 11 maggio alle 9.30 è in programma un‘escursione alle Serre della Pizzuta a cura del Circolo Legambiente di Piana degli Albanesi.

Non mancheranno musica e spettacoli e cooking show con alcuni maestri della pasticceria siciliana. Domenica si svolgerà il convegno “Il Cannolo dolce iconico siciliano nel mondo” con la partecipazione di giornalisti, scrittori, storici della gastronomia siciliana.