Piana degli Albanesi, finanziati sei progetti di servizio civile

Il sindaco Rosario Petta: "Una svolta per il nostro Comune"

Il Comune di Comune di Piana degli Albanesi raggiunge un traguardo storico nel campo delle politiche giovanili e dello sviluppo sociale: sono stati infatti finanziati sei progetti di Servizio Civile Universale che coinvolgeranno i giovani dai 18 ai 29 anni per dodici mesi di attività.

Un risultato di straordinaria rilevanza, reso possibile grazie alla Tecno Staff soc. coop, che ha affiancato l’Ente in tutte le fasi di accreditamento, predisposizione e presentazione delle proposte progettuali candidate. I progetti approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardano ambiti strategici per la crescita e il benessere della comunità:

I settori

Assistenza agli anziani e disabili, con interventi mirati al sostegno, all’inclusione e al contrasto della solitudine. Promozione culturale e valorizzazione del patrimonio locale, con iniziative volte a rafforzare l’identità e la fruizione dei beni culturali; Riqualificazione urbana ed educazione ambientale, attraverso attività di cura, decoro e miglioramento degli spazi pubblici e di promozione dell’ambiante.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per il Comune, che propone l’opportunità del Servizio Civile Universale come strumento di valorizzazione dei giovani e di potenziamento dei servizi alla cittadinanza. Ragazze e ragazzi del territorio potranno essere protagonisti attivi di un’esperienza formativa e professionale della durata di dodici mesi, contribuendo concretamente alla crescita sociale e culturale della propria comunità.

Le prospettive

L’iniziativa rappresenta non solo un investimento nei servizi locali, ma anche una concreta occasione di crescita civica e professionale per le nuove generazioni, che avranno la possibilità di sviluppare competenze, responsabilità e senso di appartenenza.

Nelle prossime settimane sarà pubblicato l’avviso di selezione rivolto ai giovani interessati a partecipare ai progetti. Tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di presentazione delle domande saranno rese disponibili attraverso i canali istituzionali dell’Ente. Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dal Sindaco Rosario Petta, che ha dichiarato:

Il sindaco: “Una svolta per il nostro Comune”

«È un risultato che segna una svolta per il nostro Comune. Attiviamo ben sei progetti di Servizio Civile Universale, offrendo ai nostri giovani un’opportunità concreta di crescita e di impegno civico. Desidero ringraziare la mia squadra i consiglieri comunali, gli uffici comunali e la Tecno Staff per l’altissimo livello di professionalità dimostrato: il lavoro svolto è stato determinante per raggiungere questo importante traguardo. Continueremo a investire in progettualità che mettano al centro i giovani e il futuro della nostra comunità».

Un risultato che testimonia come una visione amministrativa orientata alla programmazione e alla collaborazione con partner qualificati possa tradursi in opportunità reali per il territorio. Rafforzando il tessuto sociale e promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole.