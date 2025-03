Piano straordinario per San Cristoforo: le critiche di Pellegrino

Previsti interventi fuori dal quartiere: interviene il vicepresidente del consiglio comunale

CATANIA – Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, interviene sul Piano straordinario su San Cristoforo: “Le considerazioni da fare sono due: o non si conosce il nostro territorio, o si vogliono distrarre parte dei fondi in arrivo. In ogni caso non lo permetteremo”.

“Ringrazio Matteo Iannitti, che sempre attento e sensibile a queste dinamiche è stato il primo ad accorgersi dell’inghippo: nel comunicato e negli articoli di giornale il Comune parla di progetti per un totale di oltre 20 milioni di euro. Ma c’è una voce che è lì, alla fine, una cifra che a confronto del resto sembra irrisoria: 60.000€. Scrive l’amministrazione nel comunicato che questi 60.000€ sarebbero per la “riqualificazione di locali di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana”.

“Bene, hanno detto in tanti. Pensando probabilmente alla stazione di via Acquicella, chiusa da anni.

Peccato però che andando a leggere il piano si legga nello specifico: «Riqualificazione di locali di proprietà di RFI insistenti nella stazione di Catania Centrale – Quartiere di San Cristoforo».

“Caro sindaco e caro commissario, la stazione Centrale non è San Cristoforo e il primo cittadino dovrebbe saperlo. Da uomo di maggioranza quale sono, mi metto nuovamente a sua disposizione: conosco il quartiere come le mie tasche, conosco le difficoltà e le potenzialità e non posso permettere che venga sottratto un centesimo dei fondi stanziati”.

“Lo ripeto da mesi: San Cristoforo è il centro storico, è Catania. Merita attenzione e rispetto. I fondi stanziati sono per San Cristoforo: si trovi un altro modo per ristrutturare e valorizzare la Stazione Centrale”.