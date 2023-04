Sbarchi, Piantedosi: “Da Lampedusa trasferimenti rapidi”

Le parole del ministro dell’Interno, che ha incontrato il sindaco di Lampedusa: lavoriamo a una gestione ordinata dei flussi

LAMPEDUSA. “Dobbiamo cercare di fare un piano complessivo affinché sia il più veloce possibile il trasferimento da Lampedusa”. Lo ha detto, in merito agli sbarchi di migranti e all’hotspot di contrada Imbriacola, sistematicamente sovraffollato, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il faccia a faccia con il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. “Io li farei proprio bypassare Lampedusa”, ha rilanciato Mannino al capo del Viminale.

“Penso a soluzioni che abbiano una proiezione non dico strutturale ma di gestione ordinata dei flussi – ha aggiunto il ministro -. Ma anche soluzioni che di fatto spostino altrove il problema. Ho grande riguardo per il ruolo che sta esercitando, ed ha sempre esercitato, Lampedusa”. Il confronto è in corso dopo che il capo del Viminale ha fatto una visita, e un rapidissimo giro, nel piazzale dell’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono oltre 2500 migranti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili.

“Noi dobbiamo lavorare affinché Lampedusa diventi l’ingranaggio di un meccanismo più ampio che funziona. E nello stesso tempo – ha aggiunto il capo del Viminale – aiutare la gente che è all’addiaccio o in mezzo ai liquami”. Al riguardo il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ha rilevato che ci sono “dei problemi per fare la buca di 4 metri per allargare la stazione di sollevamento dell’hotspot perché ci sono i vincoli. Sono mesi che lottiamo con vincoli ambientali e naturalistici. Visto che c’è lo stato d’emergenza immigranti proviamo ad andare in deroga e a fare le cose che sono fondamentali”.

Questa mattina a Lampedusa 89 migranti sono stati imbarcati sul pattugliatore della Guardia di finanza che sta già navigando con direzione Pozzallo (Rg). Per questa sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto un ulteriore spostamento di 380 persone con il traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle In vista di nuovi sbarchi, visto che la struttura d’accoglienza di contrada Imbriacola è sovraffollata, si sta cercando di velocizzare i trasferimenti degli ospiti.

Le parole del sindaco di Lampedusa: dobbiamo accelerare su tutto

Dal canto suo, il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino ha dichiarato: ““La mia giornata ieri è iniziata alle 5,20 con l’ennesimo morto e la necessità di trovare una bara da portare a molo Favarolo e si è conclusa a mezzanotte con le suore, a molo Favarolo, che mi strillavano perché il molo era pieno di rifiuti. Da 9 mesi ripeto sempre le stesse cose: i barchini abbandonati, i barchini sulle coste, la questione della spazzatura, la questione delle fogne, l’emergenza salme, i posti nei cimiteri. E’ stata dichiarata l’emergenza, dobbiamo accelerare su tutto”.

“Partendo dall’area dove depositare i barchini, individuiamola e basta. E’ inutile fare sto valzer con un rimpallo di responsabilità – ha aggiunto Mannino – e non capisco quale sia il motivo, quale sia l’interesse del rimpallo di responsabilità. Siamo in l’emergenza, individuiamo almeno l’area di deposito e risolviamo almeno questo problema. Con il cuore in mano dico chiaramente che sto tralasciando il mio territorio, l’isola, perché quotidianamente l’ottanta per cento del mio tempo è impiegato su questo fronte. Ogni giorno sono fiumi di inchiostro per chiedere aiuto ai colleghi sindaci, a chiedere aiuto al ministero per i barchini, a chiedere aiuto al prefetto di Agrigento”.

“Se riuscite a mettere un ufficio, una persona, – ha proseguito – che possa dirimere tutte queste problematiche, che ben venga perché è veramente difficile amministrare in queste condizioni. Non è soltanto una questione economica, che è un problema”. “Ho chiesto più volte di anticipare le risorse, a giugno non avremo più un centesimo per pagare la spazzatura, sa che numero ci sono all’hotspot – ha concluso Mannino in riferimento alle presenze della struttura d’accoglienza per migranti – Il bilancio nostro è quello e non saremo più in grado, non soltanto per i migranti, ma per nessuno perché io ho utilizzato tutto quello che c’era da utilizzare nei capitoli. Non c’è più niente”.

Il botta e risposta con il sindaco, che dice: “Sembriamo in guerra”

Il ministro poi ha risposto al sindaco esprimendo la consapevolezza di dover “lavorare perché Lampedusa diventi meccanismo di un sistema più ampio, sollevando l’isola da fasi come questa. Ma nello stesso tempo evitare tutto quello che non è accettabile per i migranti”.

Dal canto suo, il primo cittadino ha detto la sua anche sull’attività degli organi d’informazione: “Ogni settimana, quasi ogni giorno, morti. In serata ne arriveranno altri due, ma dove li dobbiamo mettere? A causa di tutto questo stanno iniziando i malumori degli isolani. Stamattina doveva esserci una protesta, abbiamo convinto gli operatori turistici che iniziano ad essere preoccupati perché i telegiornali non ci aiutano, fanno terrorismo. Se riusciamo a far funzionare Lampedusa come un orologio svizzero, diamo la visione che la gestione del fenomeno funziona anche nel resto d’Italia”, ha detto il sindaco.

“Al molo Favarolo ci sono giornalisti asserragliati, sembriamo in uno scenario di guerra, facciamo almeno funzionare Lampedusa – ha aggiunto Mannino – Capisco quello che dice lei, ‘spostiamo il problema altrove’. Ma qua è diverso perché l’attenzione si concentra tutta su questi 20 chilometri quadrati di isola, purtroppo è così”.