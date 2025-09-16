Piantedosi a Messina: “Il ponte? Grande occasione, opera strategica”

Il ministro dell'Interno al convegno sul crimine transnazionale

MESSINA – “Il governo ha voluto fortemente la ripresa della cantierizzazione del ponte di Messina. Ricordo che l’Italia era stata condannata a pagare la penale, una vicenda ricca di paradossi. La nostra visione è che si tratta di un’opera di grande valore strategico e potrà determinare un volano per lo sviluppo di Sicilia e Calabria”.

“Non sfugge il rischio di infiltrazioni mafiose”

L’ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo a Messina al convegno sul crimine transnazionale. “Non ci sfugge – aggiunge Piantedosi – il rischio di infiltrazioni mafiose nella realizzazione del ponte. Sarà una grande occasione per fare capire a tutti che l’Italia è in condizione di farlo senza cedere al pericolo che i lavori di realizzazione siano intaccati, inquinati da interessi criminali”.

“Intercetteremo ogni intromissione”

“Stiamo cercando di valorizzare un’esperienza – ha proseguito il ministro – E sono molto ottimista sulla capacità del nostro sistema di intercettare ogni tentativo di intromissione”.