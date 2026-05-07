Zen, pubblicata la gara per la nuova piazza accanto a San Filippo Neri

 Zen, la gara per la nuova piazza accanto a San Filippo Neri
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Il progetto del Comune riguarda un’area di 12 mila metri quadrati intitolata a Primo Carnera
OPERE PUBBLICHE
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PALERMO – È stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Palermo la gara per l’aggiudicazione dei lavori della nuova piazza dello Zen, nell’area adiacente alla parrocchia di San Filippo Neri, nello spazio intitolato a “Primo Carnera”.

Zen, la nuova piazza

L’intervento, progettato dall’assessorato comunale alle Opere pubbliche, rientra tra le opere di riqualificazione urbana e sociale del quartiere e interesserà una superficie complessiva di circa 12 mila metri quadrati destinata a verde pubblico attrezzato.

Il progetto prevede la demolizione dei vecchi fabbricati esistenti e la realizzazione di un chiosco con servizi, aree per il calisthenics, un parco giochi, un anfiteatro da 150 posti, spazi per murales, un campo bocce, nuove aree verdi con alberature a basso fabbisogno idrico, parcheggi, marciapiedi e un nuovo impianto di illuminazione. L’opera sarà finanziata dalla Regione Siciliana attraverso i fondi ex Gescal.

Lagalla: “Un passo avanti verso la riqualificazione del quartiere”

“Con la pubblicazione della gara compiamo un ulteriore e concreto passo avanti nel percorso di riqualificazione del quartiere”, afferma il sindaco Roberto Lagalla. “Dopo la presentazione del masterplan degli interventi previsti per lo Zen, continuiamo a portare avanti un’azione strutturata di rigenerazione urbana e sociale”.

Secondo il primo cittadino, la nuova piazza dovrà rappresentare “uno dei simboli del nuovo volto da dare al quartiere”.

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