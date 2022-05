Picco meteo, limite ai condizionatori: cosa si rischia

Dal 1° maggio non si potrà andare ad una temperatura inferiore ai 27° gradi

Dal 1° maggio è in vigore la regola, in tutti gli edifici pubblici, di non tenere i condizionatori ad una temperatura inferiore ai 27°, con una tolleranza di 2°, quindi con la possibilità di arrivare a 25°.

Con il caldo che è alle porte le temperature iniziano a salire, quindi molti stanno già pensando di accendere i condizionatori. Se, però, non dovessero rispettare questa regola andrebbero incontro a multe salatissime che variano tra i 500 euro e i 3mila euro.

La regola non sarà valida solamente in estate, ma sarà in vigore per il prossimo inverno e varrà anche per i riscaldamenti. In inverno la temperatura massima è di 19 gradi, anche in questo caso con 2° di tolleranza, quindi la temperatura massima sarà 21°.