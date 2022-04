Piccolo salva il Catania, col Potenza è 2-2

I rossazzurri non mollano e trovano il pari a tempo scaduto. Apre Sipos, poi il ribaltone dei padroni di casa con Matino e Ricci. Ma al 95’ Piccolo regala un punto alla formazione di Baldini

CATANIA – Il Catania non molla mai, neanche quando sembra che la dea bendata gli abbia voltato le spalle. A Potenza i rossazzurri dominano il primo tempo ma segnano solo un gol, in apertura con Sipos ben imbeccato da Rosaia. Il Potenza stenta a riorganizzarsi ma Greco non è preciso come in altre circostanze e Moro è regolarmente ingabbiato nella morsa predisposta dai difensori lucani. Nel finale di prima frazione, Ercolani (sostituto dello squalificato Lorenzini) salva in extremis la sua porta e le squadre vanno al riposo con la formazione ospite meritatamente in vantaggio. Nella ripresa, il Potenza cambia marcia e – dopo una clamorosa respinta di Marcone che nega la doppietta a Sipos con una prodigiosa deviazione d’istinto – la formazione di casa pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo contestato da Ercolani. Sul cross dalla bandierina, Cargnelutti svetta di testa su tutti, costringendo Stancampiano ad una respinta in volo: il pallone arriva, però, sui piedi dell’accorrente Matino che spedisce facilmente in rete. Sulle ali dell’entusiasmo, i potentini attaccano a testa bassa, prestando il fianco alle ripartenze avversarie. Su una di queste, Marcone si esalta ancora una volta negando a Moro l’agognato ritorno al gol. E’, invece il Potenza a ribaltare il punteggio grazie ai “cambi”: i neoentrati Salvemini (cross) e Ricci (precisa inzuccata) confezionano il gol del momentaneo 2-1 che manda in visibilio i sostenitori di casa ma non scoraggia oltremodo i numerosi supporter rossazzurri presenti sugli spalti del “Viviani”. Anche Mularoni (in panchina al posto dello squalificato Baldini) attinge dalla panchina ed i fatti gli danno ragione. Dopo alcuni tentativi, sventati ancora da Marcone, è Piccolo ad inventarsi un eurogol su uno degli ultimi palloni giocabili, beffando il portiere potentino con un pallonetto al volo sul cross di Russini. Prima del triplice fischio c’è ancora tempo per l’espulsione di Cargnelutti (doppia ammonizione) e per la “solita” sfuriata del presidente del Potenza, Caiata, che contribuisce ad alimentare il clima di grande nervosismo al rientro delle squadre negli spogliatoi. I calciatori rossazzurri

ballano e cantano con i loro tifosi sotto il settore “ospiti” , sperando che domani abbia finalmente esito positivo il rogito notarile per l’acquisizione del club rossazzurro da parte dell’imprenditore Benedetto Mancini, presente oggi sulla tribuna dello stadio lucano.

POTENZA-CATANIA 2-2

POTENZA (4-2-3-1) – Marcone, Zampano (dal 25°s.t. Nigro), Matino, Cargnelutti, Coccia (k), Bucolo (dal 16°s.t. Costa Ferreira), Sandri, Guaita (dal 16°s.t. Salvemini), Cuppone, Burzio (dal 16°s.t. Ricci), Romero.

A disposizione: Uva, Koblar, Piana, Sepe, Zagaria, Sueva, Volpe.

Allenatore: Pasquale Arleo.

CATANIA (4-3-1-2) – Stancampiano, Albertini, Ercolani, Monteagudo, Zanchi, Rosaia (k) (dal 31°s.t. Provenzano), Cataldi (dal 39°s.t. Izco), Simonetti (dal 12°s.t. Russini), Greco (dal 39°s.t. Russotto), Moro (dal 31°s.t. Piccolo), Sipos.

A disposizione: Coriolano, Panarello, Ropolo, Pinto, Biondi, Russo.

Allenatore: Luciano Mularoni (squalificato Francesco Baldini).

Arbitro: Daniele Rutella di Enna.

Assistenti: Fabio Mattia Festa (Avellino) ed Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata).

IV Uomo: Martina Molinato (Lamezia Terme).

Reti: 3°p.t. Sipos (CT); 15°s.t. Matino (PZ); 30°s.t. Ricci (PZ); 50°s.t. Piccolo (CT).

Ammoniti: Bucolo (PZ); Guaita (PZ); Cuppone (PZ); Albertini (CT); Simonetti (CT); Rosaia (CT); Marcone (PZ); Ricci (PZ); Salvemini (PZ); Izco (CT).

Espulsi: Cargnelutti (PZ) al 50°s.t.

Indisponibili: Sala, Bianco, Pino (CT); Greco, Zenoni (PZ).

Squalificati: Baldini (allenatore), Claiton, Lorenzini (CT).

Diffidati: Albertini, Cataldi, Ercolani, Provenzano, Sala (CT); Bucolo (PZ).

Primo tempo (0-1)

3° Catania in vantaggio: l’arbitro lascia proseguire malgrado un fallo su Zanchi che aveva vinto il contrasto con Bucolo; quindi Rosaia imbecca Sipos che batte agevolmente Marcone indirizzando il pallone in rete con un preciso tocco di “piatto” destro: 0-1 !

5° conclusione alta di Greco;

9° Greco manda fuori da ottima posizione;

21° Monteagudo evita guai dopo l’errore al limite dell’area di Simonetti;

25° bella sforbiciata di Romero che manca di poco il bersaglio;

38° tiraccio alto di Cuppone;

42° Matino chiude all’ultimo istante sull’assist di Sipos per l’accorrente Greco;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° Potenza vicinissimo al pareggio: sulla deviazione aerea di Guaita… provvidenziale tocco di Ercolani che manda il pallone in angolo e salva il risultato!

47° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo tempo (2-2)

3° Marcone sventa sull’iniziativa di Moro e Sipos;

9° colpo di testa di Cuppone che manda fuori;

12° nel Catania, Simonetti lascia il posto a Russini;

15° pareggio del Potenza: sul cross dalla bandierina, Cargnelutti colpisce di testa. Stancampiano respinge sui piedi di Matino che spedisce in gol da due passi. 1-1 !

16° tre sostituzioni nel Potenza: Salvemini per Guaita; Costa Ferreira per Bucolo; Ricci per Bursio;

19° conclusione di Sipos deviata in corner;

20° Moro finisce a terra in area potentina: si prosegue;

22° Catania vicinissimo al nuovo vantaggio: deviazione ravvicinata, al volo, di Sipos e parata d’istinto di Marcone che salva la sua porta!

25° nel Potenza, Nigro prende il posto di Zampano;

27° Marcone si oppone con una prodigiosa respinta alla conclusione di Moro;

29° Sandri tira a lato;

30° Potenza in vantaggio: sul preciso cross di Salvemini, Ricci sorprende la retroguardia rossazzurra e spedisce di testa in rete: 2-1 !

31° nel Catania, Piccolo e Provenzano rilevano Moro e Rosaia;

39° nel Catania, Izco e Russotto sostituiscono Cataldi e Russotto;

45° concessi 4 minuti di recupero; poi prolungati perché il gioco rimane fermo per quasi un minuto a causa di crampi ad un difensore potentino;

48° Marcone anticipa Russotto in uscita bassa;

49° pareggio del Catania: lungo cross, dalla trequarti, di Russini e tocco al volo di Piccolo che spedisce in rete con un millimetrico pallonetto: gran gol! 2-2.

50° espulso Cargnelutti per doppia ammonizione: Potenza in 10 uomini;

50 finisce in parità: 2-2 !