Pietro Rao è il nuovo sindaco di Partinico: eletto al primo turno

Ha ottenuto circa il 50% dei voti, avendo la meglio sugli avversari Toti Longo e Bartolomeo Parrino

PARTINICO (PA) – Tornata elettorale amministrativa ieri in tre Comuni della Sicilia: a Tortorici, Misiliscemi e Partinico. Nel grosso centro in provincia di Palermo, dopo due anni e mezzo di commissariamento a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, è il farmacista veterinario Pietro Rao il nuovo sindaco, che ha ottenuto circa il 50% dei voti. Sconfitti Bartolomeo Parrino del centrosinistra e Toti Longo sostenuto da FdI e da due liste civiche.

Le prime dichiarazioni del nuovo sindaco di Partinico

“Si parte da qui. Grazie a voi che ci avete dato la possibilità di rendere concreta una visione moderna di città – ha dichiarato Pietro Rao – Mi avete onorato con la carica di sindaco, l’unico fin qui ad essere eletto al primo turno con la preferenza diretta dei cittadini. Sono momenti di grande gioia e ardore, siamo però consapevoli del lavoro da fare e smaltiremo presto l’euforia per dare spazio ad un impegno sincero e costante. Viva Partinico, viva i partinicesi e viva la Nuova Partinico che oggi nasce per il futuro di tutti”.

Elezioni amministrative a Tortorici e Misiliscemi

A Tortorici (Messina) vince Carmelo Rizzo Nervo, che ha avuto la meglio su Maurilio Foti e Franco Franchina. A Misiliscemi (Trapani) vittoria per Salvatore Tallarita su Giuseppe Peralta. A Partinico e Tortorici i municipi erano stati governati dai commissari dopo lo scioglimento degli organismi per infiltrazioni mafiose; Misiliscemi invece è andato alle urne per la prima volta, dopo la recente nascita del

Comune, il 391° in Sicilia.