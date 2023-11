Pilota sopravvive 9 ore aggrappato all’ala di un aereo VIDEO

L'uomo ha riportato lievi ferite

MIAMI – Un pilota sopravvive attorno ai coccodrilli, nove ore, aggrappato all’ala di un aereo. L’uomo è stato miracolosamente salvato dopo un incidente aereo nelle temute acque delle Everglades in Florida. Ha resistito stringendo i denti in uno spazio minuscolo del suo velivolo, in una zona notoriamente popolata da coccodrilli e alligatori. Queste paludi sono riconosciute come l’unico ecosistema in Florida dove questi rettili potenzialmente letali convivono, rendendo la storia di sopravvivenza dell’uomo particolarmente straordinaria.

Il salvataggio dei vigili del fuoco

Il video, condiviso dal corpo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, ha fatto velocemente il giro del web, mostrando l’uomo stremato ma determinato, mentre attende i soccorsi e viene recuperato. Dopo il salvataggio, il pilota è stato prontamente trasferito in ospedale. Malgrado la situazione di pericolo, le sue ferite sono state di lieve entità.



