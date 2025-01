Pioggia incessante a Palermo, strade allagate e traffico rallentato

Il conducente di un furgone è salito sul tetto e ha chiesto aiuto

PALERMO – Strade allagate, automobilisti bloccati, vie chiuse dai vigili del fuoco perché diventate impercorribili. La pioggia incessante ha nuovamente provocato forti disagi a Palermo, ma anche in provincia. In via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il conducente di un furgone rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in un fiume.

L’acqua ha quasi raggiunto il finestrino del mezzo, non permettendogli di proseguire. L’uomo ha così deciso di arrampicarsi sul mezzo e di salire sul tetto per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo al sicuro.

Allagata anche la via Olio di Lino, da cui diversi automobilisti hanno contattato il comando provinciale dei vigili del fuoco. Pure in questo caso i mezzi sono rimasti bloccati, così come nella zona di Partanna Mondello e allo Zen.

Situazione critica anche in provincia: a Monreale la via Ceraulo è diventata un lago, a Ficarazzi e a Villabate i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con altre due squadre per liberare gli automobilisti dalle auto. Il maltempo ha così provocato forti disagi anche al traffico, soprattutto lungo la strada statale 113, allagata in più punti.

A Palermo la pioggia delle ultime ore ha inoltre provocato la riapertura di buche sull’asfalto che erano state riparate con interventi tampone. Nel centro storico si sono verificati allagamenti dovuti ai tombini ostruiti, come nella zona della Kalsa.