Pippo Baudo, giallo sull’eredità da 10 milioni: nessuno l’ha ancora accettata

Il testamento è stato aperto a settembre ma tutto sarebbe ancora sospeso

Mistero sull’eredità di Pippo Baudo. A tre mesi dalla morte del compianto conduttore siciliano e a due dall’apertura del testamento avvenuta nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, nessuno degli eredi avrebbe ancora compiuto gli atti necessari per accettarla.

Chi sono gli eredi del conduttore siciliano

Lo scorso 9 settembre, all’appuntamento nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, si erano presentati Tiziana Baudo, classe 1970, nata dal matrimonio del presentatore con Angela Lippi, e Alessandro Baudo, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto solo nel 1996.

Con loro anche Dina Minna, assistente storica di Baudo, al suo fianco per 36 anni. A quest’ultima sarebbe stata attribuita una quota quasi equivalente a quella spettante per legge ai figli, cioè un terzo a testa.

“Il Fatto Quotidiano” segnala che nessuno degli eredi avrebbe proceduto con l’accettazione. La legge prevede che il diritto si prescriva dopo dieci anni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi la decisione viene formalizzata rapidamente, mentre in questo caso tutto sarebbe ancora sospeso.

Pippo Baudo, i rumors sull’eredità milionaria

Secondo i rumors, il patrimonio del conduttore ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Solo dalle tredici edizioni del Festival di Sanremo, il presentatore originario di Militello Val di Catania avrebbe incassato circa 800mila euro a stagione. Già nel 1998 il giornalista Emilio Randacio, nel volume “Pippo e il suo clan” (Kaos Edizioni), aveva calcolato un valore complessivo pari a decine di miliardi di lire.

Il patrimonio immobiliare del re di Sanremo

Anche “Open” ha tentato una ricostruzione più aggiornata, individuando oltre 6 milioni di euro solo nel comparto immobiliare. Risultano ancora intestati a Baudo quattro appartamenti in via della Vite, nel centro di Roma, che insieme costituiscono l’abitazione su più livelli dove ha vissuto fino alla scomparsa.

E poi ancora un ufficio di sette vani in zona Prati, in via della Giuliana, e diciassette terreni localizzati tra Noto, Siracusa e Fiano Romano. La villa di Torre delle Stelle, in Sardegna, acquistata a suo tempo con Katia Ricciarelli, era stata definitivamente ceduta nel 2018.