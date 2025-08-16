Morte Pippo Baudo, Katia Ricciarelli sconvolta: le sue prime parole

La cantante lirica sotto choc per la scomparsa dell'ex marito

“Sono sconvolta, per me è molto importante questa cosa, non sono più una bambina, quando ho perso mia mamma mi sono sentita sola, ora con la morte di lui mi sembra proprio… Basta…”. Katia Ricciarelli, moglie di Pippo Baudo per 18 anni, ha la voce rotta dalla commozione mentre commenta ai microfoni di Rainews24 la notizia della scomparsa del suo ex consorte.

La cantante lirica, 79 anni, afferma di sentirsi “molto sola” e che in molti “avrebbero dovuto rispettarlo di più”. “Non aveva attorno a lui le persone giuste – sentenzia – è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose, adesso che è morto invece…”.

Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Il più grande di tutti”

Pippo Baudo “è stato il più grande di tutti – aggiunge Katia Ricciarelli -. Negli ultimi anni non siamo stati in contatto, ma non è importante, quando ci siamo rivisti all’Arena di Verona ci siamo abbracciati e non c’era bisogno di parlare, era come se ci fossimo incontrati il giorno prima” perché “anche con un amico non occorre vedersi tutti i giorni. La prova è questa”.

Durante la sua carriera Pippo Baudo è stato anche un grande talent scout ma, a detta della sua ex moglie, tra i personaggi da lui “inventati” non ce n’era uno a cui fosse particolarmente legato. “Ne ha fatti talmente tanti che si sentiva il fautore della carriera di tutti – sottolinea la 79enne – (…) Era una persona sempre disponibile nei confronti dei giovani. Era un grande uomo, lo sappiamo tutti. Mi dispiace tantissimo”.

La separazione turbolenta e il disgelo

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli convolarono a nozze nel 1986, coronando una storia d’amore che aveva catturato l’attenzione del pubblico e della stampa. Il sì arrivò a cinque mesi dal colpo di fulmine che li travolse. Per anni rappresentarono una delle coppie più popolari della televisione e della lirica, unendo due mondi diversi ma ugualmente prestigiosi.

Dopo circa diciotto anni di vita insieme, nel 2004 arrivò la separazione che segnò la fine di un rapporto intenso ma complesso, rimasto comunque nella memoria collettiva come una delle unioni più celebri dello showbiz italiano. Il matrimonio non si concluse nel migliore dei modi.

Dopo anni di gelo, complice un incontro all’Arena di Verona che ha contribuito a sciogliere il ghiaccio, i due ex coniugi deposero l’ascia di guerra per la gioia di Katia Ricciarelli che ha più volte ammesso di aver sofferto parecchio per le incomprensioni che l’avevano allontanata dal popolare conduttore.

Pippo Baudo, mogli, figli e nipoti

Katia Ricciarelli è stata la seconda moglie di Pippo Baudo. La prima fu Angela Lippi dalla quale, nel 1970, ebbe la figlia Tiziana, che è stata sua segretaria e assistente. Nel 1962 da Mirella Adinolfi, il conduttore siciliano ebbe un altro figlio, Alessandro, riconosciuto nel 1996 dopo una breve vicenda legale.

Il presentatore era nonno di Sean (1990), figlio di Alessandro, e dei gemelli Nicholas e Nicole (2010), figli di Tiziana. Sean lo aveva reso bisnonno. Pippo Baudo è stato legato per sette anni ad Alida Chelli.

LEGGI ANCHE: Pippo Baudo, il dolore del mondo dello spettacolo: “Ciao maestro”