Piromane beccato grazie al drone VIDEO

Un uomo stava per appiccare un incendio ed è stato bloccato

In Calabria, visti i numerosi roghi, vengono utilizzati i droni a tutela del patrimonio boschivo. Proprio grazie all’utilizzo di questa tecnologia è stato scovato un piromane che tentava di appiccare un rogo.

A diffondere la notizia è Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato il video.” In Calabria su misure antincendi si fa sul serio – scrive Occhiuto -! E i risultati si vedono. Grazie al monitoraggio della Regione abbiamo salvato, per l’ennesima volta, la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti. In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono. Tolleranza zero”.