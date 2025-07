Piscina comunale, Orlando: “Rispetteremo i tempi del Pnrr”

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo da parte degli assessori ai Lavori Pubblici e allo Sport con la V Commissione

PALERMO – Questa mattina, mercoledì 9 luglio, l’assessore ai Lavori Pubblici, Totò Orlando, ha accompagnato in visita al cantiere della Piscina Comunale Ottavio Garajo di Viale del Fante l’Assessore allo Sport, Alessandro Anello e la Quinta Commissione Sport e Cultura, guidata dal presidente Salvo Alotta.

Un’occasione importante per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione della nuova tribuna e dei servizi annessi alla vasca scoperta, nonché sugli interventi di recupero strutturale e adeguamento normativo della piscina coperta.

Orlando: “Opera significativa”

“Quella della piscina comunale – dichiara l’assessore Totò Orlando – è una delle opere pubbliche più significative della città, che restituiremo ai cittadini perfettamente funzionante e riqualificata grazie a un importante lavoro sinergico fra fondi comunali, regionali e del Pnrr“.

“L’impegno dell’Amministrazione è massimo per rispettare i tempi imposti dal Pnrr, con il collaudo finale previsto entro il 30 giugno 2026, garantendo alla città un impianto moderno e a norma per ospitare competizioni nazionali e internazionali».

Tutto questo reso possibile grazie all’impegno degli Uffici dell’Assessorato lavori Pubblici, Ufficio edilizia pubblica, impianti sportivi ed espropriazioni, con il contributo determinante del Consiglio Comunale.

In cosa consistono i lavori all’interno della piscina comunale

I lavori in corso, finanziati complessivamente per circa 15,9 milioni di euro, riguardano: La realizzazione della tribuna da 385 posti e dei servizi per la vasca scoperta, il rifacimento dell’area parcheggio e la razionalizzazione degli accessi (importo 6,9 milioni – Pnrr Missione 5 Sport e Inclusione Sociale – Cluster 1); Il recupero strutturale e impiantistico della piscina coperta, con l’adeguamento alla normativa Coni, il rifacimento degli impianti e l’efficientamento energetico (4,6 milioni – PNRR Missione 5 Sport e Inclusione Sociale – Cluster 2).

Inoltre: ulteriori lavori finanziati con fondi comunali per oltre 2,7 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza del controsoffitto antisismico e alla riqualificazione degli spogliatoi della vasca coperta e al recupero della vasca scoperta; La realizzazione di spogliatoi aggiuntivi per la vasca esterna, finanziati con fondi regionali e comunali per circa 1,7 milioni di euro.

I cantieri stanno rispettando il cronoprogramma stabilito.