Pista ciclabile in Via Oreto, Chinnici e Imperiale: “Lunedì confronto in commissione”

I due consiglieri: "Passo importante per la viabilità"

“La nuova pista ciclabile di via Oreto, che collegherà la Stazione centrale di Palermo a viale Regione siciliana, finanziata grazie alla variazione di bilancio approvata ieri in consiglio comunale, sarà un importante strumento di mobilità alternativa che servirà anche l’Università e gli ospedali Policlinico, Cervello e Ismett. E’ necessario però che si tratti di un progetto condiviso, frutto dell’ascolto di chi vive sul territorio: per questo lunedì prossimo la Quarta e la Sesta commissione del consiglio comunale si confronteranno con gli uffici per verificare il percorso e le tappe di realizzazione”. Lo dicono Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo e componente della Sesta commissione consiliare, e Salvo Imperiale (nuova Dc), presidente della Quarta commissione.

Randazzo (M5s): “Confronto con i cittadini”

“Lunedì prossimo in commissione consiliare affronteremo il tema delle nuove piste ciclabili di via Oreto di collegamento della stazione centrale con i poli universitari – dice il capogruppo M5s Antonino Randazzo -. Un progetto voluto dalla amministrazione Lagalla che rivoluzionerà la vita del quartiere Oreto-Policlinico. Questo progetto diventi occasione per attivare finalmente percorsi di confronto e partecipazione con i residenti per promuovere azioni mirate ad una complessiva rigenerazione urbana di questo quartiere di Palermo di fondamentale importanza per la presenza di stazioni , ospedali e poli universitari. ; Un territorio che da anni vive uno stato di abbandono dalla assenza di mezzi pubblici in via Oreto, la manutenzione stradale inesistente all’abbandono di rifiuti ingombranti alla carenza totale di spazi verdi e aree giochi per bambini”.