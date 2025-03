Punta la pistola contro il conducente di un’auto ma le prende: rapina finisce male VIDEO

Il ladro è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine

BRASILE – Paura nel comune di Vila Velha, nello stato di Espírito Santo, in Brasile, ma la rapina finisce male. Un uomo armato di pistola ha tentato di rapinare una coppia, ma il colpo non è andato a segno grazie al coraggio delle vittime e dei vicini.

Rapina finisce male: le immagini delle telecamere

Secondo le immagini di videosorveglianza circolate online, il rapinatore si è avvicinato in bicicletta a un’auto parcheggiata e ha puntato l’arma contro il conducente, minacciandolo. In quei concitati momenti, l’uomo all’interno del veicolo non ha esitato a reagire. È sceso dall’auto e ha affrontato a mani nude il malvivente, riuscendo a colpirlo più volte nonostante la presenza dell’arma.

Nel giro di pochi secondi, la scena ha attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona. Due vicini sono immediatamente intervenuti e hanno contribuito a immobilizzare il rapinatore, mettendo fine all’incubo della coppia aggredita.

Grazie al sangue freddo delle vittime e all’aiuto dei passanti, il ladro è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato sul posto.

L’episodio sta facendo il giro del web e dei notiziari locali, diventando virale per la prontezza e il coraggio dimostrato dagli abitanti di Vila Velha.

