 Più acqua nelle dighe siciliane, Schifani: "Scorte da tutelare"
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Più acqua nelle dighe siciliane, Schifani: “Scorte da tutelare”

Renato Schifani
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Volumi in crescita del 65% in un anno, dissalatori sempre attivi
siccità
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PALERMO – Migliora sensibilmente la situazione delle risorse idriche in Sicilia. I dati aggiornati dall’Autorità di bacino della Regione evidenziano a maggio un aumento dei volumi invasati del 5,6% rispetto ad aprile e del 65% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo sottolinea la Regione Siciliana in una nota.

“Questo risultato – afferma il presidente Renato Schifani – è dovuto certamente alle maggiori precipitazioni degli ultimi mesi, ma anche agli interventi messi in campo dalla Regione per aumentare la capacità di accumulo, attraverso la pulizia di traverse e bacini, e all’entrata in funzione dei tre dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani, oltre che dei numerosi pozzi attivati. Azioni che consentono di preservare preziose risorse negli invasi e di rafforzare la sicurezza idrica della Sicilia”.

Nonostante il miglioramento del quadro, la Regione conferma il funzionamento a pieno regime dei tre dissalatori nelle aree più esposte alla crisi idrica, con l’obiettivo di tutelare le riserve disponibili e garantire adeguate scorte anche per il 2027.

“È la dimostrazione – conclude Schifani – che, accanto ai fattori climatici favorevoli, le scelte e gli investimenti del mio governo stanno producendo effetti concreti e duraturi per il futuro della Sicilia”.

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