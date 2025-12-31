Pizzaballa: “La Palestina vive un dramma enorme” 

"Bisogna costruire relazioni con Israele"

CATANIA – “Il dramma che la popolazione palestinese sta vivendo è enorme. Penso a Gaza. Anche lì in terra santa sono i mesi dell’inverno. La grande maggioranza della popolazione vive nelle tende,vive nel nulla. Il vento ha spazzato via le tende, l’acqua bagna le coperte”.

Lo ha detto in videocollegamento da Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa che ha così partecipato alla 58ma marcia nazionale della pace, quest’anno a Catania.

“E’ molto difficile dentro a queste situazioni – ha aggiunto Pizzaballa – aprire orizzonti. Perché la gente che vive in quelle condizioni ha bisogno innanzitutto di un sostegno immediato e concreto. Ed è quello che cercheremo di fare”.

“Il compito della Chiesa, pero’, è anche quello di guardare oltre, aprire prospettive. Sapendo bene che questa situazione non potrà durare a lungo – ha continuato il cardinale- ma ha bisogno di soluzioni stabili, vere. Il popolo palestinese ha il diritto di trovare una situazione stabile, permanente per il suo futuro, per la sua terra, per il suo popolo”.

“Abbiamo bisogno – ha ancora osservato il cardinale Pizzaballa – anche di ricostruire le relazioni con Israele. Non si può fare la pace senza parlare con Israele anche se può sembrare difficile in questo momento”.

“Bisogna tenere aperte le porte sempre e verso tutti – ha detto – ma fedeli alla verità e chiamando le cose con il loro nome, senza diventare parte di uno scontro ma essere anche capaci di fuggire dalla tentazione di essere neutrali”.

“Non si può essere neutrali in questo contesto – ha concluso – Si deve essere veri, sinceri, ma aperti a tutti. Ecco, questo è il compito della Chiesa, non chiudere le porte ma aprirle”.

Come accennato, il patriarca latino di Gerusalemme è intervenuto durante La marcia nazionale della pace in corso a Catania.