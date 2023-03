Pnrr, al Comune di Palermo in servizio 21 nuovi funzionari

Questo personale assunto fino al 31 dicembre si occuperà dell'assistenza tecnica nelle progettazioni

1' DI LETTURA

PALERMO – Al Comune di Palermo prendono da oggi servizio 21 nuovi funzionari, assunti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di assunzioni che rientrano nell’ambito del progetto REACT-EU e le figure sono state individuate attraverso la convenzione con altri enti pubblici, in particolare utilizzando le graduatorie vigenti presso l’Asp di Palermo e il Comune di Corleone, assumendo 19 funzionari amministrativi dagli elenchi dell’Asp e 2 dal Comune di Corleone.

I nuovi funzionari assunti dal Comune si occuperanno di fornire assistenza tecnica nelle progettazioni finanziate con fondi Pnrr. Nello specifico, i 19 funzionari amministrativi saranno distribuiti nelle seguenti aree: 3 all’Innovazione e alle Politiche migratorie ed emergenziali, 3 al Patrimonio, alle Politiche ambientali e alla Transizione ecologica, 3 alle Politiche socio-sanitarie, 3 all’Urbanistica, Rigenerazione urbana, Mobilità e Centro storico, 2 alla Programmazione dei fondi extra-comunali, 2 all’Istruzione e alla Formazione, 2 ai Lavori pubblici e uno nell’area Economico-finanziaria. Mentre un funzionario contabile prenderà servizio nell’area dei Lavori pubblici e un altro nell’area Economico-finanziaria.

“L’Amministrazione ha cercato il più possibile di stringere i tempi per assumere i nuovi funzionari con i fondi REACT-UE perché si occuperanno principalmente di progettazioni finanziate da Pnrr che hanno scadenze rigide. Dunque, la macchina comunale necessita di questo supporto tecnico per sfruttare al meglio fondi che rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo del territorio”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Questo mese di marzo inizia con l’assunzione di questi 21 funzionari, mentre oggi firmano gli ultimi dei 1.777 che hanno accettato l’aumento a 30 ore, come annunciato qualche giorno fa. Tutto ciò dimostra tutto l’impegno possibile che questa amministrazione, su impulso del sindaco Lagalla, sta mettendo in campo per rinforzare il personale del Comune e, grazie ai fondi REACT-EU, sono previste altre 17 assunzioni di funzionari”, spiega l’assessore al Personale Dario Falzone.