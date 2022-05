Pnrr, Pd: “Carfagna non si occupi solo del suo collegio elettorale”

La nota congiunta dei segretari regionali di Sicilia e Calabria.

MESSINA – “Apprendiamo da notizie di stampa che la ministra Carfagna continua a fare riunioni ed incontri, pseudo o pre-istituzionali, in Campania per decidere se e come utilizzare alcune, non meglio precisate, risorse per determinati comuni del territorio. Al netto della fumosità e nebulosità del modello di gestione dei fondi e della modalità di potenziale riparto degli stessi, ci chiediamo se la Ministra intende continuare ad occuparsi solo del suo ipotetico collegio elettorale o anche di altre aree del Mezzogiorno, come ad esempio la Calabria o la Sicilia, che appaiono oggi del tutto abbandonate a se stesse e presentano peraltro gravi ritardi nell’attuazione del Pnrr”. Lo hanno detto i segretari regionali di Pd Sicilia e Calabria, Anthony Barbagallo e Nicola Irto, oggi a Messina per partecipare all’iniziativa “Lo Stretto necessario”, organizzata dalle federazioni provinciali di Messina e Reggio Calabria a sostegno del candidato sindaco di Messina del Centrosinistra, Franco De Domenico.