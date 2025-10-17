Pnrr, Schifani sollecita dirigenti e assessori per accelerare la spesa

Il presidente della Regione interviene sui dati della Cabina di regia

PALERMO – Il presidente della Regione Renato Schifani, in seguito ai dati resi noti della Cabina di Regia regionale per il Pnrr, che ha certificato una spesa complessiva a ottobre che si attesta al 27,92%, ha inviato un’ulteriore nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori richiamando ciascuno, per la propria competenza, alle rispettive responsabilità e chiedendo di imprimere una netta accelerazione sull’avanzamento della spesa e sulla rendicontazione dei finanziamenti.

Pnrr, Schifani sollecita dirigenti e assessori

Il governatore siciliano nella lettera, dopo aver ribadito il “carattere prioritario e strategico degli investimenti inseriti nel Piano”, ha ricordato che, nel caso in cui non venissero raggiunti gli obiettivi previsti, la Regione non soltanto perderebbe una straordinaria occasione di sviluppo ma rischierebbe di incorrere in forti sanzioni economiche.

La nota si chiude con l’avvertimento che “l’eventuale mancato rispetto degli adempimenti sarà utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili” e potrebbe portare “all’avvio delle procedure di contestazione, propedeutiche all’eventuale revoca dell’incarico”.

Schifani ha inoltre disposto che il dirigente generale del dipartimento Programmazione, attraverso la propria struttura organizzativa, supporterà da ora in poi i vari rami dell’amministrazione regionale nella “individuazione delle soluzioni, svolgendo un’attività di affiancamento per imprimere la necessaria accelerazione e consentire il rispetto della scadenza ormai prossima del Piano”.