Pnrr, Unipa adotta 21 progetti di grande innovazione

PALERMO – Medicina di precisione, biodiversità, sostenibilità ambientale, innovazione. Sono gli ambiti di operatività di 21 progetti strategici dell’Università di Palermo sostenuti dal Pnrr e dal piano nazionale per investimenti complementari con circa 128,6 milioni di euro.

“L’obiettivo – ha detto il rettore Massimi Midiri presentando i progetti – è quello di creare nuove infrastrutture a sostegno delle condizioni di vita quotidiana”. Saranno quindi potenziate le figure professionali che gestiranno le nuove strutture, con 140 ricercatori e 100 dottorandi di ricerca. Il cuore della strategia progettuale di Unipa sarà il centro di ricerca in Digital Health Prevention. Sarà il primo in Italia a fornire un supporto tecnico-scientifico per le politiche sanitarie e i processi organizzativi basati sulle evidenze scientifiche. Il centro sarà supportato da una rete tra le istituzioni politiche e ambientali e da un’infrastruttura digitale. Saranno promossi modelli ùdi prevenzione innovativi. “Il centro – ha detto il rettore – ci porrà perciò al centro della ricerca nazionale in questi settori”.

L’Università di Palermo è anche soggetto promotore e coordinatore del progetto sulla medicina di precisione: la prima rete multidisciplinare di università, istituti di ricerca e Imprese dove scienziati e giovani ricercatori condividono conoscenze, ricerche e tecnologie innovative. Saranno creati nuovi servizi e soprattutto un network di dati clinici per diagnosi e terapie avanzate nella lotta ai tumori e alle malattie cardiovascolari, metaboliche e rare. Negli ambiti delle cosiddette “scienze dure” ricadono altre iniziative, tra cui la partecipazione alla costituzione di un ecosistema dell’innovazione che impiega le micro e nanotecnologie per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente, l’agroalimentare di nuova generazione, la salute digitale, l’energia, la mobilità sostenibile, la tutela e la fruizione dei beni culturali. Unipa partecipa anche alla ricerca astrofisica più avanzata.