Podismo: a Osama Zoghlami e Sugamiele il Trofeo S. Agata 2023

Tutti i tempi.

1' DI LETTURA

CATANIA – Osama Zoghlami (Aeronautica) e Federica Sugamiele (Caivano Runners) sono i vincitori del trofeo Sant’Agata 2023, la gara podistica che si è disputata questo pomeriggio a Catania su un circuito cittadino di 1,4 km circa. Osama Zoghlami, bronzo agli europei di Monaco 2022 nei 3000 siepi, ha totalizzato un tempo di 29’47. Federica Sugamiele ha chiuso la sua gara con il tempo di 19′ 31. Nella classifica maschile al secondo posto si è classificato Giuseppe Gerratana con 29′ 53. Terzo il finalista delle siepi a Tokyo Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) con un tempo di 30 ‘ 03. Ottimo 4° posto per l’atleta messinese che vive a Bergamo Antonino Lollo (Parco Alpi Apuane) con un tempo di 30’ 29. Quinto classificato Wilson Marquez (Siracusatletica) con 30’53. Al secondo posto della classifica femminile la 25enne triatleta di Catania Nicoletta Santonocito (Magma Team) con 20′ 14. Terza Cristina Ventura (Magma Team) con 21′ 00. Quarta e quinta rispettivamente l’Desirèe Di Maria (22′ 55) e Veronica Costanzo (Atletica Lentini) in 23′ 39.