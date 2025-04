Pogliese (FdI) su StM: “Governo attento al confronto”

Il vertice al Ministero delle Imprese

CATANIA – “Il vertice tenutosi ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato alla situazione di STM e al futuro degli investimenti in Italia, simboleggia l’attenzione del governo nei confronti delle politiche industriali, nodali specialmente per Catania”.

“La situazione attuale è certamente complessa poiché risente di un contesto economico globale mutevole. Per questo è stato importante fare il punto alla presenza del Ministro Urso sul futuro di Stm. In tale quadro assumono ancora maggiore rilievo gli investimenti da 6 miliardi di euro ottenuti per il sito etneo, con 2.700 assunzioni previste nel progetto di sviluppo.

Un risultato reso possibile grazie all’azione tempestiva e determinata del Comune di Catania, che ho avuto l’onore di rappresentare in quella fase cruciale in sinergia con il governo Meloni e il Ministro Urso”, dice il senatore Pogliese.

“Con l’attenzione rivolta a Stm il Governo Meloni intende tutelare il lavoro e gli investimenti, specie alla luce delle recenti criticità legate agli annunci di esuberi nel colosso dell’elettronica. La guardia rimarrà sempre alta per garantire la difesa dei posti di lavoro e promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo del nostro territorio”.