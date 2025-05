Polara ’53, toniche e sode nate in Sicilia presenta altre quattro novità 

In collaborazione con un team di Bartender guidato da Chiara Mascellaro

CATANIA – Polara, storica azienda siciliana, aggiunge altre importanti novità all’arte del bere miscelato. Sono quattro le nuove toniche & soda Polara ’53 della collection realizzata in collaborazione con un team di Bartender guidato da Chiara Mascellaro, già campionessa mondiale e astro nascente al femminile nel mondo della mixologist. L’ispirazione è “Vita di Sicilia”.

Ecco che dopo Mediterranean Tonic, Indian, Dry, Botanical, Thyme, Pink Grapefruit Soda, Ginger Beer e Bitter Lemon, le referenze si arricchiscono di altre quattro proposte gentili e raffinate. La “Soda”, soft drink con note sapide, ideale per miscelare drink e distillati. La dissetante “Lemon”, al limone dolce. La speziata a aromatica “Ginger Ale” con sentori di zenzero, arancia e cannella. Infine, la fresca “Soda Ananas” aromatizzata con infuso di ananas.

Ricerca ed innovazione

Ingredienti, coltivati in consorzi agricoli territoriali, 100% naturali, con ridotte quantità di zucchero e una bolla grande e persistente. E ancora, ricerca ed innovazione, senza dimenticare la tradizione di una miscelazione che caratterizza Polara fin dal 1953. Il risultato è una combinazione di gusto unica, grazie all’incontro dell’effervescenza con profumi e sentori di Sicilia. L’equilibrio è perfetto tra struttura, acidità calibrata e una sapore finale che esalta ogni sorso.

Ecco che anche le nuove quattro toniche & soda Polara ’53 sono pronte per conquistare il mercato dei migliori cocktail bar internazionali grazie proprio alla filosofia che distingue questi prodotti: condividere in ogni bottiglietta quella “Vita di Sicilia” che solo chi vive o ha visitato l’Isola riesce a comprendere.

“Quello che proponiamo è un viaggio che, dalla tradizione all’innovazione, non perde l’obiettivo della nostra azienda, l’autenticità – dichiara Giuseppe Polara, AD dell’omonima azienda siciliana -Le radici della Sicilia per noi sono fondamentali e sono quotidianamente oggetto di ricerca per omaggiare una terra che custodisce un mondo di cultura. Abbiamo deciso di fare guidare questo viaggio alla campionessa mondiale di bartending Chiara Mascellaro, per portare nei ‘migliori banconi’ mondiali, glamour e gusto femminile”.

“La Sicilia ci offre il meglio delle materie prime e la cultura del saper miscelare prodotti di origine diversa che ci arriva da millenni della nostra storia. – aggiunge Carmelo Polara- Ciò che è avvenuto in Sicilia nella cucina, nella pasticceria, noi lo abbiamo voluto applicare nel mondo dei soft drink. Oggi i Bartender e i Mixologist hanno bisogno di prodotti di altissima qualità per i loro cocktail e noi vogliamo offrire l’eccellenza”.

Polara ’53: altre 4 creature Born in Sicily

La Soda. E’ un’soft drink dalla bolla persistente e vivace, con una nota sapida che rinfresca e disseta. Associato a distillati, ne fa risaltare gli aromi e permette di gustarne la purezza. Dona ai cocktail morbidezza e, allo stesso tempo, effervescenza grazie alla bolla decisa che si apre ai sapori.



La Soda ananas. E’ un drink aromatizzato con infuso di ananas. Dal profumo e gusto inconfondibile, rappresenta una chicca di Polara ed emana vibrazioni che fanno pensare ai Caraibi e ai suoi paesaggi estivi. Un gusto netto e chiaro che dona dolcezza alle preparazioni grazie alle note acidule dell’ananas e dolci dello zucchero.



Ginger Ale. Allo zenzero con note di arancia, cannella e chiodi di garofano. E’ un soft drink dal colore ambrato che, grazie alle spezie e agli aromi utilizzati, offre un sapore avvolgente. Molto versatile, è un ingrediente chiave per cocktail ricercati. Miscelato con il whiskey, il risultato è audace e fresco.



Lemon. Profuma di Sicilia e racconta di una tradizione che incontra l’innovazione. Il suo sentore di vero limone, si presta molto alla miscelazione in quanto non è estremante zuccherina e permette così di creare combinazioni particolari e nuove. Grazie al lime, dona spinta e freschezza ai cocktail.