Policlinico di Palermo, insediata la nuova direttrice sanitaria Murè

Il benvenuto della dg Maria Grazie Furnari

PALERMO – Già al lavoro la nuova direttrice sanitaria del Policlinico di Palermo, Lia Murè, nominata con deliberazione della dg Maria Grazia Furnari. Murè porta con sé una solida esperienza professionale in ambito clinico-organizzativo e una profonda conoscenza dei sistemi sanitari complessi. Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene, ha ricoperto l’incarico di direttrice sanitaria in diverse aziende ospedaliere e territoriali della Regione. Vanta inoltre una consolidata esperienza in programmazione sanitaria, maturata nel corso di numerosi anni di direzione di aree e servizi presso l’Assessorato regionale alla Salute, nonché attraverso un percorso di alta formazione completato con master universitari conseguiti presso la SDA Bocconi, l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Università “La Sapienza”.

Nel suo nuovo incarico Murè garantirà il coordinamento delle attività assistenziali dell’AOUP, assicurando l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, in coerenza con la mission dell’Azienda. La direttrice generale Maria Grazia Furnari sottolinea: “La scelta della nuova Direttrice sanitaria rappresenta un elemento strategico per il percorso di crescita della nostra Azienda in quanto la sua esperienza sarà determinante per rafforzare l’integrazione tra attività assistenziali e universitarie, migliorare i percorsi clinico-assistenziali e sostenere l’innovazione organizzativa e scientifica. Rivolgo alla Dottoressa Murè i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il suo contributo sarà fondamentale per il perseguimento degli obiettivi istituzionali”.

“Assumo questo incarico con una forte motivazione – aggiunge Murè –L’obiettivo è consolidare e sviluppare modelli organizzativi che coniughino qualità delle cure, sicurezza del paziente e valorizzazione delle competenze professionali, rafforzando il ruolo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria come punto di riferimento per le cure, la formazione e la ricerca”.