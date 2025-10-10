Policlinico, entrano in funzione due ambulatori specialistici

Si occuparono di terapie biologiche e valutazione del rischio cardiopolmonare

PALERMO – Nell’Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, diretta dal professore Nicola Scichilone, entreranno in funzione due nuovi ambulatori specialistici: il 16 ottobre quello ‘Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) per le terapie biologiche”, coordinato dalla professoressa Alida Benfante, già responsabile del centro di riferimento regionale per l’asma grave, e il 22 ottobre quello “per la valutazione del rischio cardiopolmonare nella Bpco”.

“La Bpco – spiega Scichilone – è una malattia polmonare cronica e altamente invalidante, caratterizzata da un declino funzionale e clinico inesorabile a dispetto delle terapie inalatorie. L’introduzione della terapia biologica in tale patologia apre nuovi scenari, e la selezione appropriata del trattamento biologico rappresenta una sfida che richiede competenza specialistica. I progressi nell’ambito delle conoscenze sui meccanismi fisiopatologici che sottendono la patologia polmonare, e le interazioni tra polmone ed altri organi, – continua Scichilone – ha condotto all’identificazione di pazienti ad alto rischio di sviluppo di complicanze talvolta anche letali. La peculiarità del nostro ambulatorio – conclude il direttore della Pneumologia – è la possibilità di approfittare di competenze multispecialistiche che sono in seno alla nostra unità operativa concentrando l’approfondimento strumentale a una unica seduta”.

Per la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari, questa iniziativa “rappresenta un importante traguardo nella nostra continua missione di migliorare l’assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie respiratorie croniche e rientra nel nostro piano di rimodulazione degli ambulatori specialistici al fine di abbattere le liste di attesa”.

“Con i nuovi ambulatori – aggiunge – potremo offrire ai nostri pazienti un accesso più diretto a diagnosi, terapie e programmi di riabilitazione respiratoria, grazie a un team di esperti dedicato e altamente qualificato. Siamo consapevoli dell’importanza di rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze della nostra popolazione e di garantire che ogni paziente abbia accesso alle migliori cure disponibili”.