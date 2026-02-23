Policlinico, il laboratorio di Igiene intitolato a Sara Campanella

Si tratta del luogo dove studiava

MESSINA – Da oggi uno dei laboratori dell’unità di Igiene ospedaliera del Policlinico di Messina è intitolato a Sara Campanella, la giovane studentessa vittima di femminicidio, uccisa il 31 marzo del 2025 al termine di una lezione universitaria da un corteggiatore respinto che si è poi suicidato in carcere.

Alla cerimonia erano presenti i genitori della vittima, la direttrice amministrativa Elvira Amata, la rettrice Giovanna Spatari, il direttore sanitario Giuseppe Murolo, la responsabile dell’unità Pasqualina Laganà e operatori sanitari e amministrativi.

La dottoressa Amata ha scelto di rivolgere un pensiero a Sara scrivendole una lettera, sottolineando di “non avere scelto a casa il 23 febbraio” per l’intitolazione, ma, spiegando che quella è stata “la prima giornata della festa della donna”.

“Questo spazio – ha scritto – oggi diventa spazio di memoria, di riflessione, di racconto. E questo luogo, che da oggi porta il tuo nome, parlerà di te. Noi non ti dimenticheremo. Sei per noi un esempio di dedizione, professionalità e impegno”.

Oggi, ha osservato Elvira Amata, “non vogliamo pensare ad una giornata di memoria, ma piuttosto di esempio che tutti, giovani e meno giovani, dobbiamo seguire nello svolgimento della nostra attività lavorativa e nella costruzione del futuro”. Per questo, “abbiamo pensato di intitolarti questo laboratorio dal quale sei uscita la sera del 31 marzo ignara di ciò che stava per succedere ma consapevole del tuo progetto di vita”.

“Oggi – ha concluso di rettrice amministrativa del Policlinico – stringiamo mamma, papà e Claudio in un forte abbraccio con la consapevolezza che non saranno mai soli”.

“Quello di oggi rappresenta un ulteriore grande abbraccio simbolico – ha sottolineato la rettrice di Messina, Giovanna Spatari – che come ateneo e come azienda ospedaliera universitaria rivolgiamo a una giovane donna che aveva individuato proprio le nostre strutture per crescere sul piano formativo e professionale. La scelta di dedicare a lei un laboratorio non è causale legato ai suoi studi e al suo impegno perché. Questa grande comunità non dimenticherà mai Sara e farà di tutto per onorarne ricordo e memoria”.

La mamma di Sara, Cetti, ha “ringraziato per l’iniziativa che lascia un segno indelebile della presenza e del vissuto di Sara al Policlinico di Messina”.