Il nuovo direttore generale ha incontrato la rettrice Giovanna Spatari

MESSINA – Si è insediato al Policlinico di Messina il nuovo direttore generale, Salvatore Iacolino, che ha incontrato la rettrice Giovanna Spatari, la direttrice amministrativa Elvira Amata e quello sanitario Giuseppe Murolo.

Avvocato, 62 anni, Iacolino ha lasciato l’incarico di direttore del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute. Un percorso professionale, il suo, caratterizzato da una lunga esperienza manageriale in sanità, iniziata nel 1988 prima come funzionario e poi come dirigente.

Il direttore: “Un onore tornare alla guida dell’azienda”

“È per me un onore – ha detto Iacolino – tornare alla guida di un’azienda ospedaliera universitaria e ringrazio la rettrice per la fiducia accordata. Sono convinto che le peculiarità di un policlinico, in cui assistenza, didattica e ricerca convivono, non possano che essere un valore aggiunto per i pazienti e gli utenti che afferiscono al nostro ospedale”.

“L’obiettivo che mi pongo è certamente quello di far crescere questa azienda, in sinergia con l’università ed anche con uno sguardo aperto al territorio, in una logica di rete che di certo può contribuire al miglioramento dei processi per rendere le prestazioni più eque ed accessibili”.

La rettrice Spadari parla di “valore aggiunto per l’azienda”

“Ho individuato e scelto il dottore Iacolino – ha sottolineato la rettrice Spatari – perché consapevole delle sue riconosciute competenze e del suo valore. Sono felice che la nostra azienda ospedaliera universitaria da oggi abbia alla guida un direttore generale e sono certa che potremo lavorare in condivisione, come sempre, per il bene in primo luogo dei pazienti e al tempo stesso per favorire un percorso di potenziamento dell’Azienda e di valorizzazione di tutte le professionalità che ogni giorno operano con tanto impegno e dedizione”.

“Siamo convinti – hanno evidenziato Amata e Murolo – che la presenza del dott. Iacolino, con la sua esperienza e conoscenza, anche legata all’importante lavoro svolto in assessorato, non potrà che essere un valore aggiunto per l’azienda e un motivo di crescita e stimolo ulteriore per tutti i professionisti”.

