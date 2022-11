Policlinico, un’equipe itinerante per i vaccini antinfluenzali

Lo scopo dell'iniziativa è quello di coinvolgere la popolazione dei più fragili

PALERMO – Un’équipe itinerante tra i reparti del policlinico di Palermo per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Il personale sanitario dell’ambulatorio vaccinale dell’azienda universitaria raggiungerà i pazienti maggiormente esposti a rischi da infezione direttamente nel reparto di degenza, alla vigilia delle dimissioni, con l’intento di informarli sulle complicanze dell’infezione e offrire loro la vaccinazione.

“L’azienda ospedaliera universitaria, grazie all’impegno dei suoi professionisti, professori, ricercatori, dirigenti medici, infermieri, tecnici e tutti gli operatori sanitari – si legge in una nota – incrementa, dunque, le attività nell’ambito del suo impegno nell’umanizzazione delle cure, elemento essenziale per garantire la qualità dell’assistenza, e sulla sanità di prossimità, per avvicinare prevenzione, cure e riabilitazione ai cittadini”.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere la popolazione dei più “fragili”, di coloro che hanno più bisogno di essere protetti dalle possibili complicanze dell’influenza stagionale. “Il policlinico – spiega il professore Francesco Vitale, direttore dell’epidemiologia clinica con registro tumori dell’azienda ospedaliera universitaria – è l’azienda con più alta percentuale di vaccinazione di operatori sanitari grazie al nostro ambulatorio interno, che offre grande flessibilità negli orari di apertura per conciliare le diverse esigenze. Ora abbiamo fatto un passo in più nella direzione della prevenzione di prossimità per andare incontro alle persone fragili e offrire loro, al momento delle dimissioni, in un ambiente protetto quale è l’ospedale, la possibilità della vaccinazione. Il cittadino non dovrà successivamente spostarsi da casa e raggiungere nuovamente una struttura sanitaria”.